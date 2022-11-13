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Калуга - Сатурн

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур Калуга - Сатурн
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
1 тур
16 июля, суббота 17:00 Сатурн 0:4 Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
10 тур
5 июня, воскресенье 15:00 Сатурн 1:2 Калуга
5 тур
30 апреля, суббота 17:00 Калуга 1:0 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
8 тур
6 сентября, пятница 19:00 Сатурн 3:3 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
18 тур
6 апреля, суббота 14:00 Калуга 2:0 Сатурн
6 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Сатурн 0:1 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 19:00 Сатурн 0:0 Калуга
9 тур
16 сентября, суббота 16:00 Калуга 1:4 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
25 тур
28 мая, воскресенье 15:00 Калуга 1:2 Сатурн
10 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Сатурн 1:1 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
28 тур
18 октября, понедельник 17:00 Калуга 2:3 Сатурн
14 тур
19 июля, понедельник 18:30 Сатурн 2:2 Калуга
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
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