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Рязань - Спартак Т

09.11.2022, Среда, 16:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур Рязань - Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
11 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Спартак Т 2:2 Рязань
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 22 15 4 3 30:9 +21 49
2. Авангард Кур 22 10 8 4 39:24 +15 38
3. Металлург Лп 22 11 4 7 29:21 +8 37
4. Родина-2 22 10 7 5 34:17 +17 37
5. Сахалинец 22 11 3 8 36:26 +10 36
6. Рязань 22 7 8 7 21:21 0 29
7. Арсенал-2 22 8 4 10 34:36 -2 28
8. Строгино 22 7 7 8 22:25 -3 28
9. Спартак Т 22 7 5 10 20:30 -10 26
10. Квант 22 6 3 13 22:40 -18 21
11. Сахалин 22 6 2 14 23:44 -21 20
12. Пересвет 22 5 3 14 22:39 -17 18
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