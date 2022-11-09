Рязань - Спартак Т

|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Спартак Т
|2:2
|Рязань
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Бр
|22
|15
|4
|3
|30:9
|+21
|49
|2.
|Авангард Кур
|22
|10
|8
|4
|39:24
|+15
|38
|3.
|Металлург Лп
|22
|11
|4
|7
|29:21
|+8
|37
|4.
|Родина-2
|22
|10
|7
|5
|34:17
|+17
|37
|5.
|Сахалинец
|22
|11
|3
|8
|36:26
|+10
|36
|6.
|Рязань
|22
|7
|8
|7
|21:21
|0
|29
|7.
|Арсенал-2
|22
|8
|4
|10
|34:36
|-2
|28
|8.
|Строгино
|22
|7
|7
|8
|22:25
|-3
|28
|9.
|Спартак Т
|22
|7
|5
|10
|20:30
|-10
|26
|10.
|Квант
|22
|6
|3
|13
|22:40
|-18
|21
|11.
|Сахалин
|22
|6
|2
|14
|23:44
|-21
|20
|12.
|Пересвет
|22
|5
|3
|14
|22:39
|-17
|18