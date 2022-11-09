Введите ваш ник на сайте

Зенит - Калуга

09.11.2022, Среда, 13:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур Зенит - Калуга
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
2 тур
23 июля, суббота 18:00 Калуга 2:1 Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
12 тур
26 сентября, воскресенье 15:00 Калуга 1:1 Зенит
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Зенит 1:0 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Калуга 0:0 Зенит
4 тур
11 августа, пятница 18:00 Зенит 0:5 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
21 тур
29 апреля, суббота 15:00 Зенит 3:1 Калуга
7 тур
3 сентября, суббота 14:00 Калуга 2:2 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
20 тур
23 апреля, суббота 14:00 Калуга 3:1 Зенит
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Зенит 0:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:00 Калуга 0:2 Зенит
1 тур
12 июля, суббота 17:00 Зенит 0:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
24 тур
2 мая, пятница 14:00 Зенит 0:0 Калуга
10 тур
9 сентября, понедельник 18:30 Калуга 1:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
30 тур
5 июня, среда 19:00 Калуга 1:2 Зенит
1 тур
16 июля, понедельник 19:30 Зенит 2:3 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
35 тур
11 мая, пятница 19:00 Калуга 1:1 Зенит
21 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит 0:1 Калуга
9 тур
11 июня, суббота 00:00 Калуга 0:1 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 14:00 Зенит 2:0 Калуга
15 тур
25 июля, воскресенье 18:30 Калуга 2:1 Зенит
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
...
  • Читайте нас: 