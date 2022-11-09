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Сокол - Салют

09.11.2022, Среда, 18:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур Сокол - Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
2 тур
23 июля, суббота 18:00 Салют 0:1 Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
12 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Салют 1:0 Сокол
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Сокол 5:0 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
14 тур
19 октября, суббота 14:30 Сокол 2:1 Салют
2 тур
24 июля, среда 18:30 Салют 0:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 16:00 Салют 1:2 Сокол
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Сокол 0:0 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 19:00 Сокол 2:2 Салют
20 тур
29 августа, понедельник 19:00 Салют 4:4 Сокол
8 тур
3 июня, пятница 00:00 Сокол 1:3 Салют
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
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