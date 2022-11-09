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Судьи
Главный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Помощники:
Роман Купцов (Самара), Александр Головченко (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Анатолий Агеев (Москва)
Инспектор:
Георгий Беликов (Брянск)

Химки-2 - Сатурн

09.11.2022, Среда, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур Химки-2 - Сатурн
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
2 тур
25 июля, понедельник 17:00 Сатурн 3:0 Химки-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
17 тур
19 октября, вторник 13:00 Химки-2 2:2 Сатурн
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сатурн 1:1 Химки-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
14 тур
20 октября, воскресенье 13:00 Химки-2 1:1 Сатурн
2 тур
25 июля, четверг 19:00 Сатурн 1:1 Химки-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
24 тур
18 мая, суббота 17:00 Сатурн 3:3 Химки-2
12 тур
5 октября, пятница 13:00 Химки-2 0:0 Сатурн
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
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