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Тюмень - Челябинск

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 4, 21 тур Тюмень - Челябинск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023)
1/64 финала
14 сентября, среда 14:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
2 тур
30 июля, суббота 15:00 Челябинск 0:3 Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
18 тур
4 ноября, четверг 13:00 Челябинск 0:0 Тюмень
13 тур
5 октября, вторник 17:00 Тюмень 3:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
14 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Тюмень 0:0 Челябинск
4 тур
8 августа, четверг 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 17:00 Тюмень 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 17:00 Тюмень 2:1 Челябинск
1 тур
18 июля, четверг 16:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 17:00 Тюмень 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
8 тур
27 августа, понедельник 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
33 тур
30 апреля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Тюмень
19 тур
22 августа, понедельник 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
7 тур
30 мая, понедельник 00:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:1 Челябинск
7 тур
10 июня, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Тюмень
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 15:00 Челябинск 2:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
1 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Тюмень 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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