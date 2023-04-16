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Зенит-Ижевск - Иртыш

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 4, 20 тур Зенит-Ижевск - Иртыш
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
3 тур
10 августа, среда 16:00 Иртыш 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
30 тур
4 июня, суббота 15:00 Зенит-Ижевск 0:3 Иртыш
1 тур
20 июля, вторник 16:00 Иртыш 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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