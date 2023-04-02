Введите ваш ник на сайте

Носта - Челябинск

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур Носта - Челябинск
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
5 тур
21 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:0 Носта
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
22 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 4:1 Носта
9 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Носта 0:3 Челябинск
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
4 тур
29 августа, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 00:00 Челябинск 3:0 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
8 тур
5 сентября, четверг 16:00 Носта 0:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
17 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Носта 1:0 Челябинск
7 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 1:2 Носта
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 16:30 Челябинск 0:0
(5:4)п		 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 16:00 Носта 0:2 Челябинск
11 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:3 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 16:00 Носта 2:1 Челябинск
10 тур
13 сентября, вторник 16:00 Носта 2:1 Челябинск
2 тур
28 июля, четверг 16:30 Челябинск 5:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 16:30 Челябинск 2:1 Носта
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Челябинск 1:2 Носта
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 15:00 Носта 0:1 Челябинск
6 тур
21 августа, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 17:00 Носта 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:3 Носта
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
...
  • Читайте нас: 