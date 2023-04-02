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Тюмень - Зенит-Ижевск

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур Тюмень - Зенит-Ижевск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
5 тур
21 августа, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 1:1 Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
20 тур
14 ноября, воскресенье 12:00 Тюмень 3:0 Зенит-Ижевск
11 тур
26 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 0:4 Тюмень
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:2 Тюмень
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
13 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 0:1 Тюмень
3 тур
1 августа, четверг 17:00 Тюмень 5:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Тюмень 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Тюмень
11 тур
19 сентября, четверг 17:00 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 1:4 Тюмень
9 тур
5 сентября, среда 17:00 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 17:00 Тюмень 6:3 Зенит-Ижевск
18 тур
16 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Тюмень
6 тур
24 мая, вторник 14:30 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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