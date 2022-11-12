Зенит-Ижевск - Челябинск

|6 тур
|27 августа, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:2
|Зенит-Ижевск
|6 тур
|27 августа, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:2
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|8 мая, воскресенье
|15:00
|Зенит-Ижевск
|0:6
|Челябинск
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:0
|Зенит-Ижевск
|17 тур
|3 ноября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|2:1
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|30 августа, пятница
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Челябинск
|26 тур
|29 мая, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|4:3
|Челябинск
|14 тур
|15 октября, понедельник
|13:00
|Челябинск
|0:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Челябинск
|22 тур
|4 мая, пятница
|16:00
|Челябинск
|0:0
|Зенит-Ижевск
|10 тур
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Челябинск
|1/256 финала
|14 июля, пятница
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Челябинск
|23 тур
|13 мая, суббота
|14:00
|Зенит-Ижевск
|1:2
|Челябинск
|16 тур
|17 октября, понедельник
|13:00
|Челябинск
|0:0
|Зенит-Ижевск
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Челябинск
|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
(4:3)п
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|25 мая, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Челябинск
|16 тур
|20 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|2:0
|Зенит-Ижевск
|8 тур
|3 сентября, четверг
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|25 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|14 тур
|4 октября, суббота
|16:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Челябинск
|4 тур
|7 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:2
|Зенит-Ижевск
|24 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|16 тур
|16 октября, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|9 мая, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Челябинск
|10 тур
|8 сентября, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:1
|Зенит-Ижевск
|31 тур
|18 апреля, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Челябинск
|17 тур
|10 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|2:1
|Зенит-Ижевск
|5 тур
|18 мая, среда
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:2
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Амкар-Пермь
|17
|11
|3
|3
|33:16
|+17
|36
|2.
|Тюмень
|17
|10
|6
|1
|36:12
|+24
|36
|3.
|Челябинск
|17
|9
|4
|4
|27:15
|+12
|31
|4.
|Иртыш
|17
|8
|5
|4
|21:15
|+6
|29
|5.
|Новосибирск
|17
|5
|8
|4
|21:21
|0
|23
|6.
|Торпедо Миасс
|17
|6
|4
|7
|18:26
|-8
|22
|7.
|Зенит Иж
|17
|5
|6
|6
|26:25
|+1
|21
|8.
|Оренбург-2
|17
|4
|8
|5
|20:27
|-7
|20
|9.
|Динамо Брл
|17
|5
|4
|8
|25:28
|-3
|19
|10.
|Носта
|17
|2
|7
|8
|17:25
|-8
|13
|11.
|Химик-Август
|17
|3
|3
|11
|14:36
|-22
|12
|12.
|Урал-2
|17
|2
|6
|9
|19:31
|-12
|12