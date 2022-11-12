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Судьи
Главный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Помощники:
Эдуард Шарипов (Уфа), Евгений Шатилов (Вологда)
Резервный судья:
Александр Юсупов (Ижевск)
Инспектор:
Евгений Рассказов (Курган)

Зенит-Ижевск - Челябинск

12.11.2022, Суббота, 12:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Вторая лига. Группа 4, 17 тур Зенит-Ижевск - Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
6 тур
27 августа, суббота 15:00 Челябинск 3:2 Зенит-Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
26 тур
8 мая, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 0:6 Челябинск
5 тур
15 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
17 тур
3 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
7 тур
30 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
26 тур
29 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 4:3 Челябинск
14 тур
15 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:1 Зенит-Ижевск
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 1:1 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 16:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
10 тур
17 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
14 июля, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
16 тур
17 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1
(4:3)п		 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
16 тур
20 октября, вторник 13:00 Челябинск 2:0 Зенит-Ижевск
8 тур
3 сентября, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
25 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
4 тур
7 августа, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
6 тур
21 августа, среда 16:30 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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