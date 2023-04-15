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Динамо - Кубань Холдинг

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур Динамо - Кубань Холдинг
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:2 Динамо
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
23 тур
27 марта, воскресенье 16:00 Кубань Холдинг 0:0 Динамо
7 тур
4 сентября, суббота 18:00 Динамо 3:0 Кубань Холдинг
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 18:00 Динамо 1:0 Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
22 тур
4 апреля, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 2:1 Динамо
6 тур
13 сентября, воскресенье 17:30 Динамо 1:2 Кубань Холдинг
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
2 сентября, среда 18:00 Кубань Холдинг 3:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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