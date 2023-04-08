Введите ваш ник на сайте

Ротор - СКА

08.04.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур Ротор - СКА
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
11 тур
1 октября, суббота 15:00 СКА 1:0 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
19 тур
19 марта, воскресенье 14:00 Ротор 1:1 СКА
5 тур
26 августа, пятница 17:30 СКА 1:4 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
27 тур
18 апреля, среда 17:00 СКА 0:3 Ротор
11 тур
6 июля, среда 19:00 Ротор 3:0 СКА
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
37 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 2:1 СКА
28 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 СКА 3:0 Ротор
19 тур
18 июля, суббота 00:00 СКА 1:4 Ротор
10 тур
27 мая, среда 18:00 Ротор 0:0 СКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
...
  • Читайте нас: 