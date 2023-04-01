Чайка - Форте

|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Форте
|0:0
|Чайка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|19
|15
|3
|1
|44:14
|+30
|48
|2.
|Чайка
|19
|12
|5
|2
|26:5
|+21
|41
|3.
|Биолог-Новокубанск
|19
|11
|5
|3
|29:16
|+13
|38
|4.
|Ротор
|19
|11
|4
|4
|37:18
|+19
|37
|5.
|Форте
|19
|8
|7
|4
|29:19
|+10
|31
|6.
|Кубань Холдинг
|19
|9
|2
|8
|26:25
|+1
|29
|7.
|Спартак Нч
|19
|7
|6
|6
|30:23
|+7
|27
|8.
|СКА
|19
|6
|7
|6
|17:20
|-3
|25
|9.
|Дружба
|19
|7
|3
|9
|22:24
|-2
|24
|10.
|Динамо Ст
|19
|4
|9
|6
|22:25
|-3
|21
|11.
|Легион
|19
|3
|5
|11
|21:31
|-10
|14
|12.
|Машук-КМВ
|19
|3
|5
|11
|17:33
|-16
|14
|13.
|Алания-2
|19
|2
|5
|12
|15:40
|-25
|11
|14.
|Ессентуки
|19
|1
|2
|16
|6:48
|-42
|5