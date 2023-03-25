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Ротор - Черноморец

25.03.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 21 тур Ротор - Черноморец
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Ротор
4 тур
19 августа, пятница 16:00 Ротор 2:0 Черноморец
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Черноморец 1:0 Ротор
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Черноморец 2:3 Ротор
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Черноморец 3:0 Ротор
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ротор 5:2 Черноморец
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Черноморец 0:0 Ротор
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Ротор 3:1 Черноморец
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ротор 5:1 Черноморец
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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