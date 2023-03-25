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Биолог-Новокубанск - Легион

25.03.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 21 тур Биолог-Новокубанск - Легион
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Легион 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
19 тур
20 ноября, суббота 13:30 Легион 1:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Легион
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
33 тур
9 июня, среда 17:00 Легион 0:3 Биолог-Новокубанск
17 тур
6 марта, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Легион 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
19 тур
23 марта, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Легион
5 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Легион 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
34 тур
27 мая, воскресенье 16:30 Легион 2:2 Биолог-Новокубанск
1 тур
20 июля, четверг 18:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 13:30 Легион 1:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
12 августа, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Легион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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