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СКА - Ессентуки

17.03.2023, Пятница, 15:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 20 тур СКА - Ессентуки
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Матч начнется в 15:00 мск
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
8 тур
9 сентября, пятница 16:00 Ессентуки 2:2 СКА
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
30 тур
12 мая, четверг 14:00 Ессентуки 1:2 СКА
14 тур
17 октября, воскресенье 16:00 СКА 1:0 Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
31 тур
27 мая, четверг 17:30 СКА 1:0 Ессентуки
15 тур
13 ноября, пятница 13:30 Ессентуки 0:8 СКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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