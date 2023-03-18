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Черноморец - Спартак-Нальчик

18.03.2023, Суббота, 17:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 20 тур Черноморец - Спартак-Нальчик
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
8 тур
10 сентября, суббота 16:30 Спартак-Нальчик 2:3 Черноморец
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
19 тур
19 ноября, пятница 14:00 Спартак-Нальчик 1:0 Черноморец
3 тур
7 августа, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
23 тур
10 апреля, суббота 16:00 Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец
7 тур
20 сентября, воскресенье 17:30 Черноморец 0:2 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
17 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец
3 тур
1 августа, четверг 18:30 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
23 тур
17 апреля, среда 17:30 Черноморец 0:0 Спартак-Нальчик
9 тур
22 сентября, суббота 17:00 Спартак-Нальчик 1:3 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 15:00 Спартак-Нальчик 2:1 Черноморец
8 тур
8 сентября, пятница 18:00 Черноморец 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
23 августа, среда 18:30 Спартак-Нальчик 1:1
(4:3)п		 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 1:0 Черноморец
3 тур
4 августа, вторник 19:00 Черноморец 0:2 Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
31 тур
19 мая, вторник 18:30 Спартак-Нальчик 2:1 Черноморец
26 тур
24 апреля, пятница 17:00 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
23 августа, суббота 19:00 Черноморец 2:1 Спартак-Нальчик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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