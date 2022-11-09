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Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ

09.11.2022, Среда, 13:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
17 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
20 тур
6 марта, воскресенье 13:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ
4 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
29 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 1:3 Биолог-Новокубанск
13 тур
31 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 5:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
17 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ
3 тур
1 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
17 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ
3 тур
11 августа, суббота 18:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Машук-КМВ
8 тур
9 сентября, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
19 тур
19 марта, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 2:1 Биолог-Новокубанск
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
6 тур
25 августа, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
31 тур
19 мая, вторник 17:00 Машук-КМВ 2:0 Биолог-Новокубанск
26 тур
24 апреля, пятница 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
21 тур
1 ноября, пятница 15:00 Машук-КМВ 2:2 Биолог-Новокубанск
5 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
18 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Машук-КМВ
2 тур
21 июля, суббота 18:00 Машук-КМВ 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
24 тур
19 октября, среда 15:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Машук-КМВ
8 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Машук-КМВ 2:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 19 15 3 1 44:14 +30 48
2. Чайка 19 12 5 2 26:5 +21 41
3. Биолог-Новокубанск 19 11 5 3 29:16 +13 38
4. Ротор 19 11 4 4 37:18 +19 37
5. Форте 19 8 7 4 29:19 +10 31
6. Кубань Холдинг 19 9 2 8 26:25 +1 29
7. Спартак Нч 19 7 6 6 30:23 +7 27
8. СКА 19 6 7 6 17:20 -3 25
9. Дружба 19 7 3 9 22:24 -2 24
10. Динамо Ст 19 4 9 6 22:25 -3 21
11. Легион 19 3 5 11 21:31 -10 14
12. Машук-КМВ 19 3 5 11 17:33 -16 14
13. Алания-2 19 2 5 12 15:40 -25 11
14. Ессентуки 19 1 2 16 6:48 -42 5
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