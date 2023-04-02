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Риу Аве - Бенфика

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 26 тур Риу Аве - Бенфика
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
9 тур
8 октября, суббота 20:00 Бенфика 4:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2020/2021)
21 тур
1 марта, понедельник 22:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
4 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Риу Аве 0:3 Бенфика
Португалия. Примейра (2019/2020)
27 тур
17 июня, среда 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
10 тур
2 ноября, суббота 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Риу Аве 2:3 Бенфика
16 тур
6 января, воскресенье 20:30 Бенфика 4:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 21:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
4 тур
26 августа, суббота 22:30 Риу Аве 1:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 22:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
15 тур
21 декабря, среда 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Бенфика 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Бенфика
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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