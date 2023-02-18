Введите ваш ник на сайте

Порту - Риу Аве

18.02.2023, Суббота, 23:30 мск Португалия. Примейра, 21 тур Порту - Риу Аве
Португалия. Примейра (2022/2023)
4 тур
28 августа, воскресенье 22:30 Риу Аве 3:1 Порту
Португалия. Примейра (2020/2021)
33 тур
15 мая, суббота 22:30 Риу Аве 0:3 Порту
16 тур
1 февраля, понедельник 22:00 Порту 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
24 тур
7 марта, суббота 23:30 Порту 1:1 Риу Аве
7 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Риу Аве 0:1 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
31 тур
26 апреля, пятница 22:30 Риу Аве 2:2 Порту
14 тур
23 декабря, воскресенье 18:00 Порту 2:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
23 тур
18 февраля, воскресенье 21:00 Порту 5:0 Риу Аве
6 тур
17 сентября, воскресенье 20:00 Риу Аве 1:2 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
18 тур
21 января, суббота 19:00 Порту 4:2 Риу Аве
1 тур
12 августа, пятница 22:30 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Примейра (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 18:15 Риу Аве 1:3 Порту
16 тур
6 января, среда 23:15 Порту 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 20:00 Риу Аве 1:3 Порту
11 тур
30 ноября, воскресенье 23:15 Порту 5:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 23:00 Порту 3:0 Риу Аве
13 тур
16 декабря, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
20 тур
24 февраля, воскресенье 00:15 Порту 2:1 Риу Аве
5 тур
29 сентября, суббота 23:30 Риу Аве 2:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 21:30 Риу Аве 2:5 Порту
15 тур
15 января, воскресенье 00:30 Порту 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 21:15 Порту 1:0 Риу Аве
3 тур
29 августа, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:2 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Порту
11 тур
29 ноября, воскресенье 23:15 Порту 2:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
...
  • Читайте нас: 