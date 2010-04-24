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Уотфорд - Рединг

24.04.2010, Суббота, 18:00 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 45 тур Уотфорд - Рединг
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
9 тур
26 сентября, суббота 18:00 Рединг 1:1 Уотфорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ньюкасл 46 30 12 4 90:35 +55 102
2. Вест Бромвич 46 26 13 7 89:48 +41 91
3. Ноттингем Форест 46 22 13 11 65:40 +25 79
4. Кардифф 46 22 10 14 73:54 +19 76
5. Лестер 46 21 13 12 61:45 +16 76
6. Блэкпул 46 19 13 14 74:58 +16 70
7. Суонси 46 17 18 11 40:37 +3 69
8. Шеффилд Юнайтед 46 17 14 15 61:54 +7 65
9. Рединг 46 17 12 17 68:63 +5 63
10. Бристоль Сити 46 15 18 13 55:64 -9 63
11. Мидлсбро 46 16 14 16 58:50 +8 62
12. Донкастер Роверс 46 15 15 16 59:58 +1 60
13. КПР 46 14 15 17 58:65 -7 57
14. Дерби Каунти 46 15 11 20 53:63 -10 56
15. Ипсвич 46 12 20 14 50:61 -11 56
16. Уотфорд 46 14 12 20 61:68 -7 54
17. Престон 46 13 15 18 58:73 -15 54
18. Барнсли 46 14 12 20 53:69 -16 54
19. Ковентри 46 13 15 18 47:64 -17 54
20. Сканторп Юнайтед 46 14 10 22 62:84 -22 52
21. Кристал Пэлас 46 14 17 15 50:53 -3 49
22. Шеффилд Уэнсдэй 46 11 14 21 49:69 -20 47
23. Плимут Аргайл 46 11 8 27 43:68 -25 41
24. Питерборо 46 8 10 28 46:80 -34 34
* - Кристал Пэлас: снято 10
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