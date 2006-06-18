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Франция - Южная Корея

18.06.2006, Воскресенье, 23:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Чемпионат мира, 2 тур Франция - Южная Корея
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швейцария 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Франция 3 1 2 0 3:1 +2 5
3. Южная Корея 3 1 1 1 3:4 -1 4
4. Того 3 0 0 3 1:6 -5 0
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