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Локомотив (мол) - Химки (мол)

11.11.2022, Пятница, 14:00 мск Россия. МФЛ, 18 тур Локомотив (мол) - Химки (мол)
Россия. МФЛ (2022/2023), группа B
8 тур
26 августа, пятница 13:00 Химки (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
6 тур
1 октября, пятница 13:00 Локомотив (мол) 4:0 Химки (мол)
11 тур
20 августа, пятница 13:00 Химки (мол) 4:4 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
16 тур
3 марта, среда 13:00 Химки (мол) 1:0 Локомотив (мол)
9 тур
4 ноября, среда 14:30 Локомотив (мол) 1:0 Химки (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 12:00 Химки (мол) 1:6 Локомотив (мол)
1 тур
13 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:2 Химки (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ростов (мол) 18 12 3 3 38:19 +19 39
2. Локомотив (мол) 18 11 1 6 31:20 +11 34
3. Краснодар (мол) 18 9 6 3 37:23 +14 33
4. Чертаново (мол) 18 8 4 6 35:33 +2 28
5. Динамо М (мол) 18 8 2 8 27:33 -6 26
6. Академия Кубань 18 7 3 8 17:21 -4 24
7. Сочи (мол) 18 6 2 10 33:35 -2 20
8. Факел (мол.) 18 6 2 10 18:25 -7 20
9. Ахмат (мол) 18 5 3 10 23:32 -9 18
10. Химки (мол) 18 4 2 12 23:41 -18 14
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