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Краснодар (мол) - Ахмат (мол)

11.11.2022, Пятница, 14:00 мск Россия. МФЛ, 18 тур Краснодар (мол) - Ахмат (мол)
Россия. МФЛ (2022/2023), группа B
8 тур
26 августа, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:3 Краснодар (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
11 тур
1 октября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 1:0 Краснодар (мол)
3 тур
30 июля, пятница 18:00 Краснодар (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
13 тур
9 декабря, среда 15:00 Краснодар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
8 тур
30 октября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
30 тур
16 мая, суббота 00:00 Краснодар (мол) Ахмат (мол)
1 тур
13 июля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 15:00 Ахмат (мол) 1:2 Краснодар (мол)
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 17:30 Краснодар (мол) 8:1 Ахмат (мол)
5 тур
9 августа, среда 17:00 Ахмат (мол) 1:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
16 тур
1 декабря, четверг 13:30 Ахмат (мол) 1:1 Краснодар (мол)
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Краснодар (мол) 2:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 10:00 Ахмат (мол) 2:2 Краснодар (мол)
10 тур
26 сентября, суббота 16:00 Краснодар (мол) 4:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 0:1 Краснодар (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Краснодар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар (мол) 4:0 Ахмат (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар (мол) 1:2 Ахмат (мол)
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Ахмат (мол) 0:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 10 тур
21 апреля, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Второй этап, 4 тур
9 марта, пятница 15:00 Краснодар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
4 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 0:3 Краснодар (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 Краснодар (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ростов (мол) 18 12 3 3 38:19 +19 39
2. Локомотив (мол) 18 11 1 6 31:20 +11 34
3. Краснодар (мол) 18 9 6 3 37:23 +14 33
4. Чертаново (мол) 18 8 4 6 35:33 +2 28
5. Динамо М (мол) 18 8 2 8 27:33 -6 26
6. Академия Кубань 18 7 3 8 17:21 -4 24
7. Сочи (мол) 18 6 2 10 33:35 -2 20
8. Факел (мол.) 18 6 2 10 18:25 -7 20
9. Ахмат (мол) 18 5 3 10 23:32 -9 18
10. Химки (мол) 18 4 2 12 23:41 -18 14
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