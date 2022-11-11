|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Ахмат (мол)
|2:3
|Краснодар (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Ахмат (мол)
|2:3
|Краснодар (мол)
|11 тур
|1 октября, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|18:00
|Краснодар (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|13 тур
|9 декабря, среда
|15:00
|Краснодар (мол)
|1:0
|Ахмат (мол)
|8 тур
|30 октября, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Краснодар (мол)
|30 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Краснодар (мол)
|Ахмат (мол)
|1 тур
|13 июля, суббота
|18:00
|Ахмат (мол)
|3:0
|Краснодар (мол)
|25 тур
|23 апреля, вторник
|15:00
|Ахмат (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|11 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Краснодар (мол)
|2:1
|Ахмат (мол)
|19 тур
|2 декабря, суббота
|17:30
|Краснодар (мол)
|8:1
|Ахмат (мол)
|5 тур
|9 августа, среда
|17:00
|Ахмат (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|16 тур
|1 декабря, четверг
|13:30
|Ахмат (мол)
|1:1
|Краснодар (мол)
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Краснодар (мол)
|2:3
|Ахмат (мол)
|24 тур
|16 апреля, суббота
|10:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Краснодар (мол)
|10 тур
|26 сентября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|4:0
|Ахмат (мол)
|16 тур
|29 ноября, суббота
|13:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|16:00
|Краснодар (мол)
|1:0
|Ахмат (мол)
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Краснодар (мол)
|4:0
|Ахмат (мол)
|9 тур
|20 сентября, пятница
|16:00
|Ахмат (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|14:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Ахмат (мол)
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|17:00
|Ахмат (мол)
|0:0
|Краснодар (мол)
|Второй этап, 10 тур
|21 апреля, суббота
|14:00
|Ахмат (мол)
|3:0
|Краснодар (мол)
|Второй этап, 4 тур
|9 марта, пятница
|15:00
|Краснодар (мол)
|2:1
|Ахмат (мол)
|30 тур
|4 ноября, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|0:3
|Краснодар (мол)
|15 тур
|21 июня, вторник
|18:00
|Краснодар (мол)
|3:2
|Ахмат (мол)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|18
|12
|3
|3
|38:19
|+19
|39
|2.
|Локомотив (мол)
|18
|11
|1
|6
|31:20
|+11
|34
|3.
|Краснодар (мол)
|18
|9
|6
|3
|37:23
|+14
|33
|4.
|Чертаново (мол)
|18
|8
|4
|6
|35:33
|+2
|28
|5.
|Динамо М (мол)
|18
|8
|2
|8
|27:33
|-6
|26
|6.
|Академия Кубань
|18
|7
|3
|8
|17:21
|-4
|24
|7.
|Сочи (мол)
|18
|6
|2
|10
|33:35
|-2
|20
|8.
|Факел (мол.)
|18
|6
|2
|10
|18:25
|-7
|20
|9.
|Ахмат (мол)
|18
|5
|3
|10
|23:32
|-9
|18
|10.
|Химки (мол)
|18
|4
|2
|12
|23:41
|-18
|14