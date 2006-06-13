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Южная Корея - Того

13.06.2006, Вторник, 17:00 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Чемпионат мира, 1 тур Южная Корея - Того
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швейцария 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Франция 3 1 2 0 3:1 +2 5
3. Южная Корея 3 1 1 1 3:4 -1 4
4. Того 3 0 0 3 1:6 -5 0
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