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Оренбург (мол) - Нижний Новгород (мол)

11.11.2022, Пятница, 14:00 мск Россия. МФЛ, 18 тур Оренбург (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ (2022/2023), группа A
8 тур
26 августа, пятница 11:00 Нижний Новгород (мол) 2:0 Оренбург (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит (мол) 18 14 2 2 45:20 +25 44
2. Спартак М (мол) 18 12 3 3 41:17 +24 39
3. Строгино (мол) 18 11 3 4 34:14 +20 36
4. ЦСКА (мол) 18 10 6 2 40:19 +21 36
5. Урал (мол) 18 6 6 6 29:28 +1 24
6. Нижний Новгород (мол) 18 5 5 8 20:32 -12 20
7. Кр. Советов (мол) 18 4 4 10 24:31 -7 16
8. УОР №5 18 4 3 11 19:46 -27 15
9. Торпедо (мол.) 18 3 5 10 15:29 -14 14
10. Оренбург (мол) 18 1 3 14 9:40 -31 6
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