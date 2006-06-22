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Хорватия - Австралия

22.06.2006, Четверг, 23:00 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Чемпионат мира, 3 тур Хорватия - Австралия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Австралия 3 1 1 1 5:5 0 4
3. Хорватия 3 0 2 1 2:3 -1 2
4. Япония 3 0 1 2 2:7 -5 1
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