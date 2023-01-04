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Коньяспор - Сивасспор

04.01.2023, Среда, 20:00 мск Турция. Суперлига, 17 тур Коньяспор - Сивасспор
Турция. Суперлига (2021/2022)
20 тур
9 января, воскресенье 13:30 Коньяспор 0:1 Сивасспор
1 тур
16 августа, понедельник 19:15 Сивасспор 0:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2020/2021)
34 тур
11 апреля, воскресенье 13:30 Сивасспор 3:1 Коньяспор
13 тур
21 декабря, понедельник 19:00 Коньяспор 0:1 Сивасспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
28 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Коньяспор 2:2 Сивасспор
11 тур
9 ноября, суббота 17:30 Сивасспор 2:0 Коньяспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
13 апреля, суббота 16:00 Коньяспор 1:1 Сивасспор
11 тур
5 ноября, понедельник 20:00 Сивасспор 0:0 Коньяспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 13:30 Коньяспор 5:0 Сивасспор
11 тур
5 ноября, воскресенье 19:30 Сивасспор 2:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
19 февраля, пятница 21:00 Коньяспор 2:1 Сивасспор
5 тур
19 сентября, суббота 17:00 Сивасспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
20 тур
15 февраля, воскресенье 14:00 Коньяспор 0:1 Сивасспор
3 тур
21 сентября, воскресенье 18:00 Сивасспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
19 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Коньяспор 3:0 Сивасспор
2 тур
25 августа, воскресенье 21:15 Сивасспор 2:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
14 мая, суббота 17:00 Коньяспор 1:1 Сивасспор
16 тур
12 декабря, воскресенье 15:00 Сивасспор 1:0 Коньяспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 24 19 3 2 51:17 +34 60
2. Фенербахче 23 16 3 4 58:25 +33 51
3. Бешикташ 24 13 7 4 42:24 +18 46
4. Адана Демирспор 25 12 9 4 48:27 +21 45
5. Трабзонспор 24 12 5 7 39:32 +7 41
6. Истанбул ББ 23 12 4 7 32:24 +8 40
7. Кайсериспор 24 11 2 11 36:36 0 35
8. Коньяспор 24 7 10 7 27:26 +1 31
9. Аланьяспор 25 8 7 10 37:43 -6 31
10. Карагюмрюк 23 7 9 7 49:45 +4 30
11. Антальяспор 24 8 4 12 32:38 -6 28
12. Касымпаша 25 8 4 13 33:43 -10 28
13. Сивасспор 25 7 6 12 32:38 -6 27
14. Анкарагюджю 23 7 4 12 27:35 -8 25
15. Газиантеп 26 6 7 13 31:42 -11 25
16. Истанбулспор 23 7 3 13 26:45 -19 24
17. Гиресунспор 24 5 8 11 23:42 -19 23
18. Хатайспор 25 6 5 14 19:50 -31 23
19. Умраниеспор 24 5 6 13 32:42 -10 21
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