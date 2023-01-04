Коньяспор - Сивасспор

|20 тур
|9 января, воскресенье
|13:30
|Коньяспор
|0:1
|Сивасспор
|1 тур
|16 августа, понедельник
|19:15
|Сивасспор
|0:1
|Коньяспор
|20 тур
|9 января, воскресенье
|13:30
|Коньяспор
|0:1
|Сивасспор
|1 тур
|16 августа, понедельник
|19:15
|Сивасспор
|0:1
|Коньяспор
|34 тур
|11 апреля, воскресенье
|13:30
|Сивасспор
|3:1
|Коньяспор
|13 тур
|21 декабря, понедельник
|19:00
|Коньяспор
|0:1
|Сивасспор
|28 тур
|21 июня, воскресенье
|21:00
|Коньяспор
|2:2
|Сивасспор
|11 тур
|9 ноября, суббота
|17:30
|Сивасспор
|2:0
|Коньяспор
|28 тур
|13 апреля, суббота
|16:00
|Коньяспор
|1:1
|Сивасспор
|11 тур
|5 ноября, понедельник
|20:00
|Сивасспор
|0:0
|Коньяспор
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|13:30
|Коньяспор
|5:0
|Сивасспор
|11 тур
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Сивасспор
|2:1
|Коньяспор
|22 тур
|19 февраля, пятница
|21:00
|Коньяспор
|2:1
|Сивасспор
|5 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Сивасспор
|0:0
|Коньяспор
|20 тур
|15 февраля, воскресенье
|14:00
|Коньяспор
|0:1
|Сивасспор
|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:00
|Сивасспор
|0:0
|Коньяспор
|19 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:00
|Коньяспор
|3:0
|Сивасспор
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|21:15
|Сивасспор
|2:0
|Коньяспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|24
|19
|3
|2
|51:17
|+34
|60
|2.
|Фенербахче
|23
|16
|3
|4
|58:25
|+33
|51
|3.
|Бешикташ
|24
|13
|7
|4
|42:24
|+18
|46
|4.
|Адана Демирспор
|25
|12
|9
|4
|48:27
|+21
|45
|5.
|Трабзонспор
|24
|12
|5
|7
|39:32
|+7
|41
|6.
|Истанбул ББ
|23
|12
|4
|7
|32:24
|+8
|40
|7.
|Кайсериспор
|24
|11
|2
|11
|36:36
|0
|35
|8.
|Коньяспор
|24
|7
|10
|7
|27:26
|+1
|31
|9.
|Аланьяспор
|25
|8
|7
|10
|37:43
|-6
|31
|10.
|Карагюмрюк
|23
|7
|9
|7
|49:45
|+4
|30
|11.
|Антальяспор
|24
|8
|4
|12
|32:38
|-6
|28
|12.
|Касымпаша
|25
|8
|4
|13
|33:43
|-10
|28
|13.
|Сивасспор
|25
|7
|6
|12
|32:38
|-6
|27
|14.
|Анкарагюджю
|23
|7
|4
|12
|27:35
|-8
|25
|15.
|Газиантеп
|26
|6
|7
|13
|31:42
|-11
|25
|16.
|Истанбулспор
|23
|7
|3
|13
|26:45
|-19
|24
|17.
|Гиресунспор
|24
|5
|8
|11
|23:42
|-19
|23
|18.
|Хатайспор
|25
|6
|5
|14
|19:50
|-31
|23
|19.
|Умраниеспор
|24
|5
|6
|13
|32:42
|-10
|21