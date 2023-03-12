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ЛАСК - Зальцбург

12.03.2023, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 21 тур ЛАСК - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
21 тур
2 марта, среда 22:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
10 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:5 Зальцбург
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Зальцбург 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
20 марта, суббота 19:00 ЛАСК 0:1 Зальцбург
11 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
10 тур
5 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:3 Зальцбург
4 тур
14 июня, воскресенье 20:30 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
14 февраля, пятница 21:00 Зальцбург 2:3 ЛАСК
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 ЛАСК
24 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Зальцбург
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 ЛАСК 1:0 Зальцбург
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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