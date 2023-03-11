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Славия - Виктория

11.03.2023, Суббота, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 23 тур Славия - Виктория
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Виктория 3:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
2 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
27 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Виктория 1:1 Славия
13 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Славия 2:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 20:30 Славия 5:1 Виктория
14 тур
23 декабря, среда 19:00 Виктория 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
24 июня, среда 21:00 Славия 1:0 Виктория
28 тур
7 июня, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Виктория
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Виктория 0:1 Славия
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Славия 3:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Славия
7 тур
1 сентября, суббота 20:00 Славия 4:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 19:30 Славия 2:0 Виктория
13 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Виктория 1:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Виктория
5 тур
28 августа, воскресенье 20:30 Виктория 3:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Славия 5:0 Виктория
1 тур
24 июля, пятница 18:30 Виктория 2:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
18 марта, среда 20:00 Виктория 1:0 Славия
5 тур
23 августа, суббота 22:15 Славия 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Славия 0:2 Виктория
11 тур
19 октября, суббота 22:15 Виктория 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 20:00 Виктория 0:1 Славия
13 тур
4 ноября, воскресенье 21:05 Славия 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Виктория 3:0 Славия
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
25 апреля, понедельник 20:30 Виктория 2:2 Славия
11 тур
1 октября, пятница 21:30 Славия 0:1 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Виктория 4:2 Славия
14 тур
9 ноября, понедельник 19:30 Славия 0:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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