Введите ваш ник на сайте

Славия - Словацко

26.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 21 тур Славия - Словацко
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
7 тур
4 сентября, воскресенье 20:00 Словацко 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
3 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Славия 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
21 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Словацко 0:1 Славия
7 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
21 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Словацко 2:3 Славия
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Славия 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Словацко 2:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Славия 4:0 Словацко
8 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Славия 0:0 Словацко
12 тур
29 октября, воскресенье 17:45 Словацко 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
21 апреля, пятница 21:15 Словацко 0:2 Славия
11 тур
22 октября, суббота 21:05 Славия 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Славия 5:1 Словацко
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Славия 1:3 Словацко
1 тур
26 июля, суббота 22:15 Словацко 1:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Словацко
15 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 