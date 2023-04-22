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Базель - Люцерн

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 29 тур Базель - Люцерн
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
23 тур
4 марта, суббота 22:30 Люцерн 0:1 Базель
18 тур
28 января, суббота 22:30 Базель 2:3 Люцерн
3 тур
9 ноября, среда 22:30 Люцерн 0:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
31 тур
24 апреля, воскресенье 17:30 Базель 3:0 Люцерн
19 тур
30 января, воскресенье 18:30 Люцерн 0:3 Базель
15 тур
28 ноября, воскресенье 18:30 Люцерн 1:3 Базель
9 тур
3 октября, воскресенье 17:30 Базель 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
28 тур
10 апреля, суббота 21:30 Люцерн 3:4 Базель
25 тур
13 марта, суббота 22:30 Базель 4:1 Люцерн
14 тур
23 декабря, среда 20:15 Люцерн 1:2 Базель
3 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Базель 3:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
36 тур
3 августа, понедельник 21:30 Базель 0:0 Люцерн
24 тур
21 июня, воскресенье 17:00 Люцерн 2:1 Базель
18 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Люцерн 2:1 Базель
9 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Базель 3:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
34 тур
15 мая, среда 21:00 Базель 3:2 Люцерн
26 тур
30 марта, суббота 21:00 Люцерн 0:1 Базель
15 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Базель
8 тур
26 сентября, среда 21:00 Базель 2:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
36 тур
19 мая, суббота 20:00 Базель 2:2 Люцерн
25 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 1:0 Базель
16 тур
25 ноября, суббота 21:00 Люцерн 1:4 Базель
2 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Базель 3:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
28 апреля, пятница 20:45 Люцерн 1:2 Базель
22 тур
26 февраля, воскресенье 15:45 Базель 3:1 Люцерн
11 тур
15 октября, суббота 21:00 Базель 3:0 Люцерн
3 тур
7 августа, воскресенье 14:45 Люцерн 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Люцерн 4:0 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Люцерн
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:45 Базель 3:0 Люцерн
4 тур
8 августа, суббота 21:00 Люцерн 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
26 апреля, воскресенье 14:45 Базель 1:2 Люцерн
25 тур
21 марта, суббота 19:45 Люцерн 1:4 Базель
18 тур
6 декабря, суббота 19:45 Люцерн 0:3 Базель
2 тур
27 июля, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 22:30 Базель 3:1 Люцерн
27 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:2 Базель
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Базель 1:1 Люцерн
6 тур
24 августа, суббота 21:45 Люцерн 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 15:45 Базель 0:3 Люцерн
25 тур
1 апреля, понедельник 15:45 Люцерн 0:4 Базель
13 тур
21 октября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:0 Базель
2 тур
21 июля, суббота 21:45 Базель 2:2 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
7 апреля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Базель
23 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:1 Люцерн
17 тур
3 декабря, суббота 20:45 Базель 1:0 Люцерн
6 тур
20 августа, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Базель 3:0 Люцерн
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Базель
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Базель 1:4 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Люцерн
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 4:5 Базель
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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