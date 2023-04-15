Базель - Янг Бойз

|25 тур
|19 марта, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|Базель
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:0
|Янг Бойз
|25 тур
|19 марта, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|Базель
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:0
|Янг Бойз
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:30
|Базель
|2:2
|Янг Бойз
|21 тур
|13 февраля, воскресенье
|16:15
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|14 тур
|15 декабря, среда
|22:30
|Янг Бойз
|1:1
|Базель
|5 тур
|29 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|1:1
|Янг Бойз
|33 тур
|8 мая, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|2:0
|Базель
|23 тур
|3 марта, среда
|22:30
|Базель
|1:1
|Янг Бойз
|12 тур
|16 декабря, среда
|22:30
|Базель
|0:2
|Янг Бойз
|8 тур
|21 ноября, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|2:1
|Базель
|30 тур
|11 июля, суббота
|21:30
|Базель
|3:2
|Янг Бойз
|19 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Базель
|16 тур
|1 декабря, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Янг Бойз
|7 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:1
|Базель
|33 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|25 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Базель
|2:2
|Янг Бойз
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:3
|Янг Бойз
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|7:1
|Базель
|34 тур
|10 мая, четверг
|17:00
|Базель
|5:1
|Янг Бойз
|27 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Янг Бойз
|2:2
|Базель
|14 тур
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:1
|Янг Бойз
|1 тур
|22 июля, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:0
|Базель
|34 тур
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:1
|Базель
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Янг Бойз
|17 тур
|3 декабря, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|4 тур
|10 августа, среда
|21:30
|Базель
|3:0
|Янг Бойз
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:3
|Базель
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:0
|Янг Бойз
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:0
|Янг Бойз
|9 тур
|23 сентября, среда
|21:30
|Янг Бойз
|4:3
|Базель
|33 тур
|17 мая, воскресенье
|17:00
|Базель
|0:0
|Янг Бойз
|21 тур
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Базель
|12 тур
|18 октября, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|0:1
|Базель
|7 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:1
|Янг Бойз
|34 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|20 тур
|8 февраля, суббота
|22:45
|Базель
|3:2
|Янг Бойз
|16 тур
|1 декабря, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|2:2
|Базель
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Базель
|2:1
|Янг Бойз
|35 тур
|29 мая, среда
|22:30
|Янг Бойз
|0:1
|Базель
|23 тур
|10 марта, воскресенье
|19:00
|Базель
|3:0
|Янг Бойз
|15 тур
|3 ноября, суббота
|22:45
|Базель
|2:0
|Янг Бойз
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|18:15
|Янг Бойз
|1:1
|Базель
|36 тур
|23 мая, среда
|22:15
|Базель
|1:2
|Янг Бойз
|21 тур
|16 февраля, четверг
|23:15
|Янг Бойз
|2:2
|Базель
|16 тур
|19 ноября, суббота
|20:45
|Базель
|1:0
|Янг Бойз
|1 тур
|16 июля, суббота
|22:15
|Янг Бойз
|1:1
|Базель
|30 тур
|23 апреля, суббота
|22:15
|Базель
|2:1
|Янг Бойз
|27 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:3
|Базель
|17 тур
|4 декабря, суббота
|18:45
|Базель
|3:1
|Янг Бойз
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:2
|Базель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23