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Янг Бойз - Базель

19.03.2023, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 25 тур Янг Бойз - Базель
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Матч начнется в 18:30 мск
П1
1.7
Х
4
П2
4.6
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Матч начнется в 18:30 мск
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
14 тур
30 октября, воскресенье 18:30 Янг Бойз 3:1 Базель
4 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
28 тур
3 апреля, воскресенье 17:30 Базель 2:2 Янг Бойз
21 тур
13 февраля, воскресенье 16:15 Янг Бойз 3:1 Базель
14 тур
15 декабря, среда 22:30 Янг Бойз 1:1 Базель
5 тур
29 августа, воскресенье 17:30 Базель 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
33 тур
8 мая, суббота 21:30 Янг Бойз 2:0 Базель
23 тур
3 марта, среда 22:30 Базель 1:1 Янг Бойз
12 тур
16 декабря, среда 22:30 Базель 0:2 Янг Бойз
8 тур
21 ноября, суббота 22:30 Янг Бойз 2:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
30 тур
11 июля, суббота 21:30 Базель 3:2 Янг Бойз
19 тур
26 января, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Базель
16 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Янг Бойз
7 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
33 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Базель
25 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Янг Бойз
16 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Базель 1:3 Янг Бойз
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 7:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
34 тур
10 мая, четверг 17:00 Базель 5:1 Янг Бойз
27 тур
2 апреля, понедельник 17:00 Янг Бойз 2:2 Базель
14 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Янг Бойз
1 тур
22 июля, суббота 20:00 Янг Бойз 2:0 Базель
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:1 Базель
27 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Янг Бойз
17 тур
3 декабря, суббота 22:00 Янг Бойз 3:1 Базель
4 тур
10 августа, среда 21:30 Базель 3:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
35 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:3 Базель
26 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Базель 2:0 Янг Бойз
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, среда 21:30 Янг Бойз 4:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Базель 0:0 Янг Бойз
21 тур
22 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Базель
12 тур
18 октября, суббота 22:00 Янг Бойз 0:1 Базель
7 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Базель
20 тур
8 февраля, суббота 22:45 Базель 3:2 Янг Бойз
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:2 Базель
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Янг Бойз 0:1 Базель
23 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Янг Бойз
15 тур
3 ноября, суббота 22:45 Базель 2:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, воскресенье 18:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Базель 1:2 Янг Бойз
21 тур
16 февраля, четверг 23:15 Янг Бойз 2:2 Базель
16 тур
19 ноября, суббота 20:45 Базель 1:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 22:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 22:15 Базель 2:1 Янг Бойз
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:3 Базель
17 тур
4 декабря, суббота 18:45 Базель 3:1 Янг Бойз
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:15 Янг Бойз 0:2 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Янг Бойз
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:0 Базель
8 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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