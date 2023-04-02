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Генк - Оуд-Хеверли

02.04.2023, Воскресенье, 14:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 31 тур Генк - Оуд-Хеверли
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Матч начнется в 14:30 мск
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Матч начнется в 14:30 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
12 тур
15 октября, суббота 21:45 Оуд-Хеверли 0:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
25 тур
9 февраля, среда 23:00 Оуд-Хеверли 2:1 Генк
4 тур
14 августа, суббота 21:45 Генк 4:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
32 тур
5 апреля, понедельник 14:30 Оуд-Хеверли 2:3 Генк
2 тур
15 августа, суббота 17:30 Генк 1:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:3 Генк
1 тур
25 июля, суббота 21:00 Генк 3:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 23:30 Генк 3:0 Оуд-Хеверли
2 тур
3 августа, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:4 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 23:30 Генк 1:1 Оуд-Хеверли
2 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Оуд-Хеверли 2:2 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
23 тур
28 января, суббота 23:00 Генк 5:0 Оуд-Хеверли
8 тур
24 сентября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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