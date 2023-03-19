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Оуд-Хеверли - Андерлехт

19.03.2023, Воскресенье, 18:00 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Про-Лига, 30 тур Оуд-Хеверли - Андерлехт
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Матч начнется в 18:00 мск
П1
3.1
Х
3.55
П2
2.25
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Матч начнется в 18:00 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
7 тур
4 сентября, воскресенье 14:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
29 тур
26 февраля, суббота 22:45 Оуд-Хеверли 0:0 Андерлехт
13 тур
31 октября, воскресенье 20:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
30 тур
10 января, воскресенье 20:15 Оуд-Хеверли 1:0 Андерлехт
9 тур
18 октября, воскресенье 21:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Оуд-Хеверли
2 тур
2 августа, воскресенье 21:00 Оуд-Хеверли 0:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 1:0 Андерлехт
14 тур
2 ноября, суббота 21:00 Андерлехт 3:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
16 декабря, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:1 Оуд-Хеверли
5 тур
25 августа, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
4 декабря, воскресенье 17:30 Андерлехт 0:0 Оуд-Хеверли
1 тур
29 июля, пятница 22:30 Оуд-Хеверли 2:1 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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