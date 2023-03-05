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Гент - Андерлехт

05.03.2023, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 28 тур Гент - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
5 тур
1 сентября, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
32 тур
20 марта, воскресенье 20:30 Гент 1:0 Андерлехт
5 тур
23 сентября, четверг 21:45 Андерлехт 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
23 тур
31 января, воскресенье 20:15 Андерлехт 0:0 Гент
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:15 Гент 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
25 тур
7 февраля, пятница 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
13 тур
31 октября, четверг 22:30 Андерлехт 3:3 Гент
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
10 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Гент 2:1 Андерлехт
5 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
20 января, воскресенье 20:00 Гент 1:0 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Гент 1:0 Андерлехт
1 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
21 тур
26 декабря, вторник 22:30 Андерлехт 1:0 Гент
5 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Гент 0:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
6 тур
30 апреля, воскресенье 15:30 Гент 0:0 Андерлехт
2 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
20 тур
22 декабря, четверг 22:30 Гент 2:3 Андерлехт
5 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:2 Гент
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
6 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:0 Гент
4 тур
21 апреля, четверг 21:30 Гент 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Гент 2:0 Андерлехт
3 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:1 Гент
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
10 тур
24 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:1 Гент
5 тур
30 апреля, четверг 21:30 Гент 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
30 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:2 Гент
15 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Гент 0:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
19 тур
15 декабря, воскресенье 21:00 Гент 1:2 Андерлехт
3 тур
11 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 23:00 Гент 0:0 Андерлехт
13 тур
30 октября, вторник 23:00 Андерлехт 5:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 7 тур
2 мая, среда 22:00 Андерлехт 1:0 Гент
Плей-офф, 3 тур
11 апреля, среда 22:30 Гент 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
24 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:1 Гент
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Гент 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Гент
15 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Гент 1:2 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2010
Финал,
23 июля, пятница 23:45 Андерлехт 1:0 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
25 апреля, воскресенье 22:30 Андерлехт 4:2 Гент
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Гент 1:3 Андерлехт
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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