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Кортрейк - Андерлехт

19.02.2023, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 26 тур Кортрейк - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Андерлехт 4:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
34 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
15 тур
21 ноября, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
27 тур
21 февраля, воскресенье 15:30 Андерлехт 0:2 Кортрейк
10 тур
23 октября, пятница 21:45 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
16 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Кортрейк
4 тур
17 августа, суббота 19:00 Кортрейк 4:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 19:00 Кортрейк 1:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:0 Кортрейк
7 тур
16 сентября, суббота 19:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 16:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, четверг 22:30 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
9 тур
21 мая, четверг 21:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
4 тур
25 апреля, суббота 21:30 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, среда 22:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 21:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
10 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Кортрейк 2:0 Андерлехт
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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