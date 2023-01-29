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Андерлехт - Антверпен

29.01.2023, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Про-Лига, 23 тур Андерлехт - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
16 тур
6 ноября, воскресенье 20:30 Антверпен 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), группа A
Плей-офф, 4 тур
12 мая, четверг 21:30 Андерлехт 2:1 Антверпен
Плей-офф, 3 тур
8 мая, воскресенье 19:30 Антверпен 0:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
31 тур
13 марта, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:1 Антверпен
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:30 Антверпен 2:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), группа A
Плей-офф, 6 тур
23 мая, воскресенье 19:30 Антверпен 1:0 Андерлехт
Плей-офф, 2 тур
8 мая, суббота 21:45 Андерлехт 2:2 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
32 тур
5 апреля, понедельник 19:15 Антверпен 1:4 Андерлехт
11 тур
1 ноября, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:0 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
21 тур
27 декабря, пятница 22:30 Антверпен 0:0 Андерлехт
7 тур
15 сентября, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:2 Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
8 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Антверпен 1:1 Андерлехт
3 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:2 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
26 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Антверпен 0:1 Андерлехт
6 тур
2 сентября, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Антверпен
1 тур
28 июля, пятница 21:30 Антверпен 0:0 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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