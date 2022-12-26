Введите ваш ник на сайте

Шарлеруа - Андерлехт

26.12.2022, Понедельник, 22:45 мск Бельгия. Про-Лига, 18 тур Шарлеруа - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
10 тур
2 октября, воскресенье 14:30 Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
33 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Андерлехт 4:0 Шарлеруа
16 тур
27 ноября, суббота 22:45 Шарлеруа 1:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
25 тур
19 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:0 Шарлеруа
17 тур
18 декабря, пятница 22:45 Шарлеруа 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
18 тур
8 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Шарлеруа
10 тур
4 октября, пятница 21:30 Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
18 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Шарлеруа
3 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
6 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 3:1 Шарлеруа
2 тур
6 апреля, пятница 21:30 Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
18 тур
10 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Шарлеруа
3 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
9 тур
18 мая, четверг 21:30 Шарлеруа 1:3 Андерлехт
5 тур
27 апреля, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
21 тур
26 декабря, понедельник 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 3:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Шарлеруа
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Шарлеруа 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Шарлеруа 0:1 Андерлехт
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 20:00 Шарлеруа 3:1 Андерлехт
3 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:1 Андерлехт
5 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
15 февраля, пятница 23:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
12 тур
27 октября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
17 тур
27 ноября, суббота 22:00 Андерлехт 4:1 Шарлеруа
2 тур
7 августа, суббота 22:00 Шарлеруа 0:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
26 тур
6 марта, суббота 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
11 тур
17 октября, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
...
  • Читайте нас: 