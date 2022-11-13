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Брюгге - Антверпен

13.11.2022, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Про-Лига, 17 тур Брюгге - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), группа A
Плей-офф, 5 тур
15 мая, воскресенье 14:30 Антверпен 1:3 Брюгге
Плей-офф, 1 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Брюгге 1:0 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
29 тур
27 февраля, воскресенье 15:30 Брюгге 4:1 Антверпен
12 тур
24 октября, воскресенье 14:30 Антверпен 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), группа A
Плей-офф, 4 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Брюгге 2:1 Антверпен
Плей-офф, 3 тур
13 мая, четверг 19:30 Антверпен 0:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
31 тур
21 марта, воскресенье 15:30 Брюгге 0:2 Антверпен
16 тур
13 декабря, воскресенье 15:30 Антверпен 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
24 тур
2 февраля, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Антверпен
15 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Антверпен 2:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
10 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 3:2 Антверпен
5 тур
22 апреля, понедельник 15:30 Антверпен 0:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
20 тур
23 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 5:1 Антверпен
4 тур
19 августа, воскресенье 15:30 Антверпен 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
22 тур
21 января, воскресенье 16:30 Антверпен 2:2 Брюгге
11 тур
22 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 1:0 Антверпен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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