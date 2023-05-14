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Болонья - Рома

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 35 тур Болонья - Рома
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
16 тур
4 января, среда 18:30 Рома 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Рома 0:0 Болонья
15 тур
1 декабря, среда 20:30 Болонья 1:0 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Рома 1:0 Болонья
11 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 1:5 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
23 тур
7 февраля, пятница 22:45 Рома 2:3 Болонья
4 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
24 тур
18 февраля, понедельник 22:30 Рома 2:1 Болонья
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 13:30 Болонья 1:1 Рома
11 тур
28 октября, суббота 21:45 Рома 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 0:3 Рома
12 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
11 апреля, понедельник 21:45 Рома 1:1 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 2:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:45 Болонья 0:1 Рома
6 тур
29 сентября, воскресенье 22:45 Рома 5:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 15:30 Болонья 3:3 Рома
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:3 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
29 января, воскресенье 18:00 Рома 1:1 Болонья
1 тур
21 декабря, среда 23:45 Болонья 0:2 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
23 февраля, среда 20:30 Болонья 0:1 Рома
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Болонья 0:2 Рома
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
11 тур
8 ноября, суббота 22:30 Болонья 1:1 Рома
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Рома 2:0 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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