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Лацио - Торино

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 31 тур Лацио - Торино
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
2 тур
20 августа, суббота 19:30 Торино 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2021/2022)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Лацио 1:1 Торино
5 тур
23 сентября, четверг 19:30 Торино 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
18 мая, вторник 21:30 Лацио 0:0 Торино
6 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Торино 3:4 Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
30 июня, вторник 20:30 Торино 1:2 Лацио
10 тур
30 октября, среда 23:00 Лацио 4:0 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Торино 3:1 Лацио
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Торино 0:1 Лацио
16 тур
11 декабря, понедельник 23:00 Лацио 1:3 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
13 марта, понедельник 22:45 Лацио 3:1 Торино
9 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Лацио
9 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Лацио 3:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 21:00 Торино 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Лацио 2:1 Торино
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
14 января, среда 23:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Лацио 3:3 Торино
15 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 23:45 Торино 1:0 Лацио
10 тур
31 октября, среда 23:45 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 20:00 Лацио 1:1 Торино
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 января, четверг 23:00 Лацио 3:1 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Лацио
1 тур
25 августа, суббота 20:00 Лацио 2:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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