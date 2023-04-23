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Аталанта - Рома

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 31 тур Аталанта - Рома
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
7 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Рома 0:1 Аталанта
Италия. Серия А (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 20:00 Рома 1:0 Аталанта
18 тур
18 декабря, суббота 17:00 Аталанта 1:4 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
22 апреля, четверг 19:30 Рома 1:1 Аталанта
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:00 Аталанта 4:1 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
15 февраля, суббота 22:45 Аталанта 2:1 Рома
5 тур
25 сентября, среда 20:00 Рома 0:2 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 17:00 Аталанта 3:3 Рома
2 тур
27 августа, понедельник 21:30 Рома 3:3 Аталанта
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 20:00 Рома 1:2 Аталанта
1 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Аталанта 0:1 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 16:00 Рома 1:1 Аталанта
13 тур
20 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 2:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 13:30 Аталанта 3:3 Рома
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Рома 0:2 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 16:00 Рома 1:1 Аталанта
12 тур
22 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:45 Рома 3:1 Аталанта
14 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Аталанта 1:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 2:3 Рома
7 тур
7 октября, воскресенье 14:30 Рома 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
11 декабря, вторник 23:59 Рома 3:0 Аталанта
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 4:1 Рома
6 тур
1 октября, суббота 20:00 Рома 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Аталанта
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 1:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Аталанта 3:0 Рома
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Аталанта
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Аталанта
18 тур
13 января, воскресенье 17:00 Аталанта 1:2 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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