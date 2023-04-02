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Наполи - Милан

02.04.2023, Воскресенье, 21:45 мск Италия. Серия А, 28 тур Наполи - Милан
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Матч начнется в 21:45 мск
П1
1.75
Х
3.75
П2
4.6
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Матч начнется в 21:45 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
7 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:45 Наполи 0:1 Милан
18 тур
19 декабря, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Наполи
8 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
12 июля, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 20:00 Милан 1:1 Наполи
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
29 января, вторник 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 22:30 Милан 0:0 Наполи
2 тур
25 августа, суббота 21:30 Наполи 3:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Наполи
13 тур
18 ноября, суббота 22:45 Наполи 2:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 22:45 Милан 1:2 Наполи
2 тур
27 августа, суббота 21:45 Наполи 4:2 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Наполи 1:1 Милан
7 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Милан 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:45 Наполи 3:0 Милан
15 тур
14 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Наполи 3:1 Милан
4 тур
22 сентября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Наполи
13 тур
17 ноября, суббота 23:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Милан 0:0 Наполи
3 тур
18 сентября, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
28 февраля, понедельник 22:45 Милан 3:0 Наполи
8 тур
25 октября, понедельник 22:45 Наполи 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Наполи
10 тур
28 октября, среда 22:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 22:30 Наполи 0:0 Милан
10 тур
2 ноября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Милан
18 тур
13 января, воскресенье 22:30 Милан 5:2 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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