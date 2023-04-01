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Ювентус - Верона

01.04.2023, Суббота, 21:45 мск Италия. Серия А, 28 тур Ювентус - Верона
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Матч начнется в 21:45 мск
П1
1.45
Х
4.1
П2
8
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Матч начнется в 21:45 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
14 тур
10 ноября, четверг 20:30 Верона 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2021/2022)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Верона
11 тур
30 октября, суббота 19:00 Верона 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
27 февраля, суббота 22:45 Верона 1:1 Ювентус
5 тур
25 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Верона
Италия. Серия А (2019/2020)
23 тур
8 февраля, суббота 22:45 Верона 2:1 Ювентус
4 тур
21 сентября, суббота 19:00 Ювентус 2:1 Верона
Италия. Серия А (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 16:00 Ювентус 2:1 Верона
19 тур
30 декабря, суббота 22:45 Верона 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 21:45 Верона 2:1 Ювентус
18 тур
6 января, среда 17:00 Ювентус 3:0 Верона
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
30 мая, суббота 19:00 Верона 2:2 Ювентус
19 тур
18 января, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Верона
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
15 января, четверг 23:00 Ювентус 6:1 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Верона 2:2 Ювентус
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 2:1 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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