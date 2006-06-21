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Португалия - Мексика

21.06.2006, Среда, 18:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Чемпионат мира, 3 тур Португалия - Мексика
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Мексика 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Ангола 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Иран 3 0 1 2 2:6 -4 1
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