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Судьи
Главный судья:
Фабио Мареска (Неаполь)
Материалы

Рома - Ювентус

05.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 25 тур Рома - Ювентус
Италия. Серия А (2022/2023)
3 тур
27 августа, суббота 19:30 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Серия А (2021/2022)
21 тур
9 января, воскресенье 20:30 Рома 3:4 Ювентус
8 тур
17 октября, воскресенье 21:45 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
21 тур
6 февраля, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Рома
2 тур
27 сентября, воскресенье 21:45 Рома 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
38 тур
1 августа, суббота 21:45 Ювентус 1:3 Рома
19 тур
12 января, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Ювентус
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
22 января, среда 22:45 Ювентус 3:1 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 21:30 Рома 2:0 Ювентус
17 тур
22 декабря, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
13 мая, воскресенье 21:45 Рома 0:0 Ювентус
18 тур
23 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 23:00 Рома 1:1
(4:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 21:45 Рома 3:1 Ювентус
17 тур
17 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Рома 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
2 марта, понедельник 23:00 Рома 1:1 Ювентус
6 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Ювентус 3:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:45 Рома 0:1 Ювентус
18 тур
5 января, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
21 января, вторник 23:45 Рома 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 23:45 Рома 1:0 Ювентус
6 тур
29 сентября, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Рома
15 тур
12 декабря, понедельник 23:45 Рома 1:1 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
24 января, вторник 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
27 января, четверг 22:45 Ювентус 0:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
23 января, суббота 22:45 Ювентус 1:2 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Рома 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 22:30 Рома 1:4 Ювентус
10 тур
1 ноября, суббота 22:30 Ювентус 2:0 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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