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Материалы

Милан - Торино

10.02.2023, Пятница, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 22 тур Милан - Торино
Италия. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
11 января, среда 23:00 Милан 0:1 Торино
Италия. Серия А (2022/2023)
12 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Торино 2:1 Милан
Италия. Серия А (2021/2022)
32 тур
10 апреля, воскресенье 21:45 Торино 0:0 Милан
10 тур
26 октября, вторник 21:45 Милан 1:0 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Торино 0:7 Милан
17 тур
9 января, суббота 22:45 Милан 2:0 Торино
Италия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
12 января, вторник 22:45 Милан 0:0
(5:4)п		 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 22:45 Милан 1:0 Торино
5 тур
26 сентября, четверг 22:00 Торино 2:1 Милан
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
28 января, вторник 22:45 Милан 4:2 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 21:30 Торино 2:0 Милан
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:30 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Торино 1:1 Милан
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
16 января, понедельник 22:45 Торино 2:2 Милан
1 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Милан 3:2 Торино
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
12 января, четверг 23:00 Милан 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 22:45 Милан 1:0 Торино
8 тур
17 октября, суббота 21:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
24 мая, воскресенье 21:45 Милан 3:0 Торино
18 тур
10 января, суббота 22:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Торино
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Торино
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Торино 2:4 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Торино
13 тур
23 ноября, воскресенье 22:30 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Торино 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Милан 0:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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