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Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс

28.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Чемпионшип, 29 тур Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
7 тур
30 августа, вторник 21:45 Куинз Парк Рейнджерс 3:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
33 тур
19 февраля, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Халл Сити
2 тур
14 августа, суббота 17:00 Халл Сити 0:3 Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
25 тур
29 декабря, воскресенье 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Халл Сити
12 тур
19 октября, суббота 17:00 Халл Сити 2:3 Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
38 тур
16 марта, суббота 18:00 Халл Сити 2:2 Куинз Парк Рейнджерс
20 тур
1 декабря, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:3 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
41 тур
7 апреля, суббота 17:00 Халл Сити 4:0 Куинз Парк Рейнджерс
4 тур
19 августа, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
25 тур
1 января, пятница 20:15 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Халл Сити
8 тур
19 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 1:1 Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Халл Сити 2:1 Куинз Парк Рейнджерс
1 тур
16 августа, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
44 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Халл Сити
20 тур
29 января, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Куинз Парк Рейнджерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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